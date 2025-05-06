جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي

اختتم وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي زيارتهما إلى بغداد بلقاء مع رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد الذي أعرب عن استعداد بلاده استمرار تدفق الدعم الذي يقدمه إلى لبنان ودعم مسيرة نهوضه وتعزيز استقراره.



وقد شكر وزير المالية العراق رئاسة وحكومة وشعباً على كل العاطفة والمساعدة في أحلك الظروف التي مر بها، ناقلاً تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة إلى الرئيس رشيد وتقديرهما للدور الذي يقوم به العراق سواء من خلال مدّ لبنان بالمحروقات لزوم كهرباء لبنان، أو من خلال ما أبداه حيال استقبال عدد كبير من النازحين، إلى تقديمات اجتماعية متعددة.



وكشف جابر عن عزم العراق إرسال 320 ألف طن من القمح ستتسلمها قريباً وزارة الاقتصاد اللبنانية.



كما كشف عن بحث جدي في تعاون مستقبلي لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان مع إمكانية تجديد المصفاة في شمال لبنان لتكون قادرة على استعادة دورها بعد حسم الأوضاع في سوريا وتأمين الإمداد عبر أراضيها.