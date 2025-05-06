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اقتصاد

جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي

2025-05-06 | 08:33
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جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي
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جابر وصدي اختتما زيارتهما إلى بغداد... بحث جدي في التحضير لإعادة خط أنابيب النفط العراقي

اختتم وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي زيارتهما إلى بغداد بلقاء مع رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد الذي أعرب عن استعداد بلاده استمرار تدفق الدعم الذي يقدمه إلى لبنان ودعم مسيرة نهوضه وتعزيز استقراره.

وقد شكر وزير المالية العراق رئاسة وحكومة وشعباً على كل العاطفة والمساعدة في أحلك الظروف التي مر بها، ناقلاً تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة إلى الرئيس رشيد وتقديرهما للدور الذي يقوم به العراق سواء من خلال مدّ لبنان بالمحروقات لزوم كهرباء لبنان، أو من خلال ما أبداه حيال استقبال عدد كبير من النازحين، إلى تقديمات اجتماعية متعددة.

وكشف جابر عن عزم العراق إرسال 320 ألف طن من القمح ستتسلمها قريباً وزارة الاقتصاد اللبنانية.

كما كشف عن بحث جدي في تعاون مستقبلي لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان مع إمكانية تجديد المصفاة في شمال لبنان لتكون قادرة على استعادة دورها بعد حسم الأوضاع في سوريا وتأمين الإمداد عبر أراضيها.
 

والتقى جابر وصدي في اليوم الثاني من محادثاتهما نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط محمد علي تميم حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار والطاقة وقطاع المصارف، حيث برزت مؤشرات إيجابية حيال هذا الصعيد.

كما عقدا اجتماعاً مع وزير النفط حيان عبد الغني حيث جرى بحث تفصيلي حيال الآليات التي تتبعها لتزويد لبنان بالوقود، إضافة إلى دراسة إعادة إحياء خط الأنابيب العراقي إلى لبنان، إضافة إلى آليات معالجة المستحقات المترتبة على لبنان تجاه العراق لقاء تزويده بالوقود. 

ومساء أمس، حضر الوزيران جابر وصدي لقاءاً جامعاً في السفارة اللبنانية في بغداد أقامه السفير اللبناني لدى العراق شارك فيه مجلس الأعمال اللبناني، ورجال أعمال لبنانيين عاملين في العراق أجمعت فيه المواقف على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في قطاعات عدة في لبنان وفي المقابل تعزيز الاستثمار اللبناني ومشاركته في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق، وذلك عبر الإفادة من إمكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي وفق الاتفاق الموقّع بين لبنان والعراق.

وكانت زيارة الوزيرين جابر والصدي استمرت ليومين التقيا في خلالها في اليوم الأول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعقدا اجتماع عمل مطول مع وزير الكهرباء وقد وصف جابر نتائج الزيارة بالايجابية جداً.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

ياسين جابر

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بغداد

أنابيب النفط

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