وزير العمل لـ"جدل": أكثر من 200 ألف عامل سيتفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور

أوضح وزير العمل محمد حيدر أن الحد الأدنى للأجور ارتفع الى 28 مليون ولم يعد هناك شخص يجب أن يقبض أقل من هذا المبلغ.



وأكد حيدر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن لجنة المؤشر ستجتمع دوريا كل شهرين لتقييم الوضع، معلنا أنه في كانون الأول سيكون هناك اجتماع لتقييم نهائي وتحديد الخطوات التالية.



وأشار الى أن أكثر من 200 ألف عامل سيتفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور.

ولفت وزير العمل الى أنه بالإضافة الى رفح الحد الأدنى للأجور كمعاش ثابت، هناك تقديمات عائلية يقدمها الضمان ستصدر بمرسوم من مجلس الوزراء. وأشار الى أن التعويضات المدرسية زادت ضعفين ونصف، كاشفا أنها كانت 4 ملايين وأصبحت 10 ملايين لكن تلميذ في المدرسة الرسمية، وكانت عبارة عن 12 مليونا وأصبحت 30 مليونا لكل تلميذ في المدرسة الخاصة.



أما عن بدل النقل الذي لم يتغير، فأوضح أنه تبيّن بعد الدراسات ألا ارتفاع في سعر النفط وأن تعرفة النقل لم تتغير.

من جهة أخرى، كشف وزير العمل محمد حيدر أنه بات بإمكان المواطن دفع اشتراكات الضمان عبر شركات تحويل الأموال أو المصارف ولم يعد بحاجة الى الذهاب الى مراكز الضمان. وطلب في حال عدم تنفيذ هذا القرار، إبلاغ وزارة العمل على رقم الشكاوى التالي: 01554336.

وذكر أنه "من الآن حتى نهاية حزيران، يجب أن يقوم الضمان بتغطية كل شيء كما كان في السابق بالنسب التي كان يغطي بها ووفق الأسعار التي سيعتمدها الضمان".