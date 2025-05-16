بساط افتتح معرض "صُنع في لبنان": الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، معرض "صُنع في لبنان" في الـForum de Beyrouth، في حضور عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والصناعية، ومشاركة واسعة من المؤسسات اللبنانية المنتجة.



في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير بساط إلى أهمية هذا المعرض "الذي بات تقليدا سنويا يعبّر عن فخر اللبنانيين بقدراتهم الصناعية والإنتاجية"، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتشرف برعاية هذا الحدث.



وشدد على أن علامة صُنع في لبنان ليست مجرّد شعار بل رمز للجودة والتميّز، وهي تعبّر عن الإبداع اللبناني والإصرار والتفاني في العمل.



ولفت إلى أن لبنان، رغم كل التحديات التي مرّ بها ولا يزال يواجهها، عاد إلى الطريق الصحيح، وهو في صدد استعادة نشاطه الاقتصادي، مؤكدا أن "البلد لا يزال قادرا على الإنتاج والإبداع وتحقيق النمو بفضل صمود القطاع الخاص".



أكد بساط أن "نمو وازدهار الاقتصاد اللبناني يشكّلان الهدف الأسمى الذي تُبنى عليه كل جهود الوزارة"، مشيرًا إلى أن "حجم الاقتصاد الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبنان، وأن مضاعفته هدف ممكن تحقيقه شرط توافر الإرادة والعمل الجاد".



وقال: "المرحلة الراهنة تتيح فرصة فعلية للإصلاح والتجديد، ويجب اغتنامها لإعادة لبنان إلى موقعه الاقتصادي الطبيعي".



وأشار الى أن الدولة تسعى إلى استعادة دورها كمساند فعّال للقطاع الخاص، لافتا إلى أن "الملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة اليوم تشكّل المفتاح الأساسي لإعادة هذا الدور الحيوي".



ودعا المواطنين إلى زيارة المعرض والتعرّف على قصص النجاح والتفوّق التي يعرضها المشاركون، مشيرا إلى أن كل قرار بشراء منتج لبناني هو تصويت على الثقة باقتصاد الوطن، وخطوة فعلية نحو دعم الإنتاج المحلي.