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اقتصاد

بساط: وزارة الإقتصاد تستمر في تنفيذ خطتها الرقابية دون تهاون

2025-05-16 | 05:11
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بساط: وزارة الإقتصاد تستمر في تنفيذ خطتها الرقابية دون تهاون
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بساط: وزارة الإقتصاد تستمر في تنفيذ خطتها الرقابية دون تهاون

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط أنه "انطلاقًا من التزام وزارة الاقتصاد والتجارة الراسخ بحماية حقوق المستهلك، وحرصها الدائم على التصدي لكل أشكال الغش والتلاعب والاستغلال، تواصل الوزارة عبر مديرية حماية المستهلك تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق اللبنانية. ويأتي ذلك في إطار سعيها المستمر إلى تأمين بيئة اقتصادية سليمة تضمن حماية المستهلك كأولوية وطنية. وفي هذا السياق، نفذت مديرية حماية المستهلك سلسلة من الجولات الرقابية في مختلف المناطق، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 نيسان 2025 ولغاية 15 أيار 2025. وقد أسفرت هذه الجولات عن تنظيم 83 محضر ضبط، منها 60 محضرًا بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة، لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو بسبب مخالفات تتعلق بعدم تركيب العدادات أو فرض رسوم إضافية غير قانونية.

كما شملت المخالفات الأخرى ضبط سلع غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان الأسعار بشكل واضح، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات الحيوية كالأفران ومحال بيع المواد الغذائية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة تصميمها الكامل على مواصلة جهودها الرقابية على جميع الاراضي اللبنانية دون تهاون وتؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الخط الساخن للوزارة 1739 أو عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة MoET Digital Services.
 
ويمكن تحميل التطبيق الإلكتروني الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر الروابط التالية:
لأجهزة Apple   
https://apps.apple.com/us/app/moet-digital-services/id6483808579

لأجهزة Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumerprotection.lebanon
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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