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اقتصاد

3 قرارات لوزير المالية...

2025-05-20 | 10:42
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3 قرارات لوزير المالية...
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3 قرارات لوزير المالية...

أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل ضريبية وبتقديم تصاريح دورية على الضريبة المضافة.
 
وجاء في القرار الأول: "تمدد لغاية 16/06/2025 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها."
 
وجاء في القرار الثاني: "تمدد لغاية 20/06/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".

وجاء في القرار الثالث: "تمدد لغاية 20/06/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
 
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

ياسين جابر

قرارات

مهل ضريبية

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