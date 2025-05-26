كركي: الضمان يدفع 48 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة

أعلن المدير العام للصندوق محمد كركي تحويل دفعة ماليّة جديدة بقيمة 48 مليار ليرة لبنانية لتسديد المستحقات المتعلقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة، تأكيدًا على التزام الصندوق بتأمين حقوق المستشفيات والأطباء ودفع مستحقّاتهم بصورة دوريّة.



وأوضح كركي في بيان، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الصندوق الرّامية إلى تخفيف الضغوط الماليّة عن المرضى وتفادي أي خلل قد يطرأ على سير العمليات الجراحيّة الضروريّة، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على صحّة المضمونين وسلامتهم ولعدم تحميلهم أيّة فروقات مالية إضافيّة.



ولفت إلى أن الصندوق، ورغم إقدامه على زيادة تعرفات معظم الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة، يبقى منفتحا دائما على إعادة تقييم هذه التعرفات عند الحاجة، ولا سيما في ما يتعلق بالعلاجات التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، مثل المستلزمات الطبية.



ودعا كركي جميع الأطراف المعنيين من مستشفيات وأطباء ومؤسسات صحية، إلى تعزيز التعاون لتحقيق استجابة موحّدة للأزمة الراهنة، مجدّدًا التأكيد على أنّ الصندوق سيبقى ملتزمًا بدوره في حماية صحة المضمونين وصون حقوقهم، مذكّراً مقدّمي الخدمات الصحيّة والاستشفائيّة كافة بضرورة التقيّد بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود والادّعاء أمام القضاء المختصّ إذا لزم الأمر.