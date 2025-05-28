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اقتصاد
وفد "صندوق أبوظبي" يزور مصرف الإسكان لاستكمال البحث في القروض المدعومة
2025-05-28 | 01:13
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وفد "صندوق أبوظبي" يزور مصرف الإسكان لاستكمال البحث في القروض المدعومة
زار وفد من "صندوق أبوظبي للتنمية" برئاسة المدير الإقليمي لدول آسيا في الصندوق عبدالله المنصوري، مقرّ مصرف الإسكان في وسط بيروت - شارع المصارف أمس، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدراء في المصرف.
وتم خلال اللقاء، تبادل الآراء في سبيل تطوير التعاون المشترك، كما تم البحث في إعطاء قروض مدعومة لمصرف الإسكان لمساعدة اللبنانيين في الحصول على مسكن أو ترميم منزل.
وأكد بيان صادر عن مصرف الإسكان، أن الآراء كانت متطابقة، واتفق المجتمعون على عقد لقاءات في أبو ظبي في المرحلة المقبلة لمتابعة درس الموضوع من جوانبه كافة.
ووجّه المجتمعون تحيّة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكرهما على اللقاء المُثمر الذي عقده الجانبان في أبوظبي، والذي بنتيجته زار وفد الصندوق مقرّ مصرف الإسكان اليوم لاستكمال التعاون في مجال إعطاء القروض بشروط مدعومة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
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