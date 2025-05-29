وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت رواتب جميع العاملين في القطاع العام وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى رواتب الأسلاك العسكرسة كافة إلى مصرف لبنان.



وأشارت الوزارة أنه بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتباراً من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٩/٥/٢٠٢٥.