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اقتصاد
"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
2025-05-30 | 02:05
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"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي أنه عقب توقيع لبنان مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي، شُنت حملة مبرمجة من طرف سياسي يدعي أن القرض هو من أجل العمل بسد بسري.
وأكد في بيان، "ألا علاقة للقرض بسد بسري وهو محصور بمشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى".
وقال المكتب الإعلامي: "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي أُنجزت نسبة كبيرة منها وتستكمل اليوم بتغليف النفق الذي تم حفره في المرحلة السابقة وبناء خزنات مياه. كما سيموّل المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه وجعلها صالحة لمياه الشفة. أما مصادر المياه التي سيعتمد عليها هذا المشروع، فهي مياه نهر الأولي والمياه الواردة من منشآت توليد الكهرباء التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وسيتم تنقية كل هذه المياه في محطة الوردانية لتصبح صالحة لأغراض مياه الشفة".
وأضاف: "متى طبق هذا المشروع سيحسّن التغذية والتوزيع وشبكات الامدادات في بيروت. كما سيوفر على المواطنين عناء وتكلفة شراء المياه".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
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جو صدي
قرض
المياه
بيروت الكبرى
سد بسري
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