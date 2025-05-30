جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد

عقد وزير المالية ياسين جابر، تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة، إجتماعا تمهيديا مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، تم في خلاله استعراض جدول عمل الجلسة والنقاط التي سيتم التطرق إليها.



ومعلوم أن جلسة اليوم، وفق بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية، تأتي واحدة من سلسلة جلسات تعقد تباعا في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى تفاهم أولي يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم بشكل أساسي في استعادة الاستقرارين المالي والنقدي، ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.



والتقى جابر سفير تركيا لدى لبنان Murat Lutem، وتم عرض للعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المرحلتين الحالية والمستقبلية.