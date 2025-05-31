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اقتصاد

وزير الاقتصاد: لا ارتفاع في سعر ربطة الخبز

2025-05-31 | 11:28
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وزير الاقتصاد: لا ارتفاع في سعر ربطة الخبز
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وزير الاقتصاد: لا ارتفاع في سعر ربطة الخبز

حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات، أعطى وزير الاقتصاد التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز، وقد أبدى النقيب ناصر سرور تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز.

هذا وستواصل وزارة الاقتصاد الجهود اللازمة لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية كافة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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