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اقتصاد
استكمال جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وزارة المالية
2025-06-02 | 09:39
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استكمال جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وزارة المالية
استُكملت في وزارة المالية بعد ظهر اليوم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على لمدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الاسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
كما جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونّها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصاً مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها.
وكما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية.
وحضر اجتماع اليوم إلى جانب وزير المالية ياسين جابر وزير الاقتصاد عامر البساط، ومدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارون ماليون واقتصاديون من رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارون والخبراء في وزارة المالية.
وحضر من جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق ارنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين.
وكان الوزير جابر والسيد ريغو عقدا صباحاً اجتماع عمل جرى في خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر.
وفي سياق آخر، عقد جابر بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى في خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي. وتم التطرق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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