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اقتصاد
مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء
2025-06-02 | 13:32
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مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء
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مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء
في ظل سعي لبنان نحو التحول إلى الحكومة الذكية، ينطلق الثلاثاء مؤتمر "Smart Government: Diaspora Experts for Lebanon"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويجمع خبراءَ دوليين وخبراء من الاغتراب لبحثِ سبلِ التحول الرقمي، دعم النمو الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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