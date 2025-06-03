بحصلي يطمئن: أسعار المواد الغذائية مستقرة قبل وبعد عيد الأضحى

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بيانًا اليوم طمأن فيه اللبنانيين الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة ستبقى مستقرة على المدى المنظور، خصوصًا قبل وبعد عيد الاضحى المبارك.



وإذ ابدى تحفظ النقابة على رفع أسعار المحروقات وإنعكاسها على كلفة التشغيلية والنقل وعلى اللبنانيين بشكل عام، لفت في الوقت نفسه الى أن هذا الأمر لن يكون له تأثيرًا على أسعار المواد الغذائية المستوردة في السوق اللبنانية كونه لا يزال من ضمن الهوامش التي يمكن للمؤسسات ان تتحملها.



ولفت بحصلي الى أن أسعار المواد الغذائية المستوردة مستقرة حاليًا، ومن المتوقع ان تبقى كذلك في الفترة المقبلة، وذلك ربطًا بالأسعار العالمية، مشيرًا في هذا الإطار الى ان تقلبات اسعار المواد الغذائية، خصوصًا المواد الأولية، عالميًا هي التي تشكل العنصر الأساسي والوازن في إرتفاع وإنخفاض اسعار هذه المواد في لبنان.



وتقدم بحصلي من اللبنانيين بالمعايدة بعيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم الخير والصحة وأيام افضل، وللبنان المزيد من الإستقرار والتقدم والإزدهار.