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اقتصاد
سرعيني: رفع الرسوم على المحروقات سينعكس ارتفاعا في الفاتورة المعيشية
2025-06-04 | 03:54
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سرعيني: رفع الرسوم على المحروقات سينعكس ارتفاعا في الفاتورة المعيشية
رأى رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم سرعيني أنه "بعد زيادة الرسوم الجمركية على المحروقات، جاءت هذه القرارات لتسدد ضربة لجيوب الناس ومن نمثل في قطاع نقل المحروقات".
واعتبر في بيان، أن "هذه المعالجات المالية للدولة تأتي على حساب المواطنين، وبدل أن تجد الدولة حلولا عادلة للازمة الاقتصادية، ذهبت الى الخيار الأسهل بتحميل المواطنين عبء الانهيار".
وقال: "ان رفع الرسوم الجمركية على المحروقات، سينعكس ارتفاعا في الفاتورة المعيشية لجهة النقل في كل الاتجاهات، بحيث يترتب زيادة في أجور النقل وأيضا في مجالات أخرى كالكهرباء والتدفئة وأسعار السلع بكل انواعها".
وأضاف: "لذلك يجب الرجوع عن هذا القرار، وتعلن نقابة أصحاب الصهاريج تضامنها مع الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات النقل البري".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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اقتصاد
الصهاريج
المحروقات
الرسوم
ابراهيم سرعيني
قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد
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