بعد زيادة الرسوم على المحروقات... تحرك لقطاع النقل البري الأسبوع المقبل!

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الإتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الإتحاد بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل بسام طليس وحشد من رؤساء نقابات قطاع النقل البري: السائقون العموميون، أصحاب الصهاريج، متعهدو نقل المحروقات، موزعو الغاز، الفانات، الشاحنات، الأوتوبيسات، السرفيس والتاكسي.



الأسمر



وقال الأسمر: "لقد استجاب مجلس الوزراء لطلب العسكريين والمتقاعدين بجزء بسيط من حقوقهم ونحن نؤيد حصولهم على الجزء اليسير بطريقة سليمة وليس بزيادة الرسوم على المحروقات التي ستشعل الشارع لأنّ انعكاس هذه الزيادة سيء جداً على كل المستويات المعيشية".



وتحدث الأسمر عن "حقوق العاملين في القطاع العام والعسكريين والأساتذة والجامعة اللبنانية الذين يرزحون تحت ضغط المعيشة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة"، قائلا: "نرى قرارات اتخذت بدم بارد تفرض زيادات على النقل بكل فئاته، وينعكس ارتفاعاً في كلفة المعيشة".



وكشف الأسمر أنّ اجتماعاً موسعاً سيعقد الأسبوع المقبل للقطاعات العمالية كافة لدرس الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها، مشيرا الى أن الأسبوع المقبل سيشهد أيضاً تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار.



طليس



وتحدث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، فقال: "نرفع الصوت اليوم بعد صدور قرار زيادة الرسوم على المحروقات وهو قرار خطير جدا، لأنه تم إقراره من خارج جدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة من دون درس تأثيراته على الناس وأولهم السائقون العموميون".



وقال طليس: "النكد والنكايات لا تنفع مع الشعب، ماذا يعني وضع رسم على المحروقات في الظروف الراهنة؟ يعني على حساب كل فئات الشعب الذين سيتحملون الأعباء الكبيرة. نحن مع تحسين قدرات العسكريين والأمنيين ولكن بعد البحث عن أبواب جديدة فيها هدر وفساد، إلاّ أنكم ذهبتم الى الحل الأسهل".



وأكد طليس أنّ "قطاع النقل البري لم يطلب المستحيل بل طالب بقمع المخالفات والمزور وتوك توك والتطبيقات الوهمية والفانات المخالفة للقانون".



وتطرق طليس الى المخالفات في تطبيق عقد تشغيل النقل المشترك، داعيا المسؤولين الى "معالجتها بالسرعة اللازمة".



وقال: "الوقت أصبح ضيقاً وقطاع النقل البري كمال قال رئيس الإتحاد العمالي العام هي اليد الطولى للإتحاد، لذلك، لا يمكننا أن نتفرج خصوصا بعد أن قام بعض الزملاء بالتحرك الأسبوع الماضي لأنهم عبّروا عن وجع اتحادات النقل البري بكل فئاته".



واقترح طليس بدء التحرك الأول يوم الخميس المقبل في 12 حزيران على أن تعلن خطة التحرك يوم الأربعاء المقبل. وقد وافق الجميع على هذا الإقتراح فأعلن يوم الخميس في 12 حزيران يوم تحرك لقطاع النقل البري.