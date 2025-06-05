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اقتصاد

سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية

2025-06-05 | 04:41
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سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية
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سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم اجتماعًا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز  ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض.
 
وكشف الوزير جابر ان اجتماع اليوم كان ختامياً لوضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة المقبلة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين. 
 
واكد ان المطلوب معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، كي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو، اضافة الى حل مشاكل المودعين. وقال: نحن بحاجة الى لمصارف لأسباب عدة: اولًا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضًا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". 
 
وشدد على اهمية التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، واصلاح نظام الجمارك. واكد العمل على الفحص المسبق للواردات وعلى موضوع الضرائب وتحديث الابنية مشيرا الى ان العمل قائم لاقامة أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، وان الاموال  توافرت بواسطة تقديمات من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي.ونفى جابر ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق مشيرا الى ان بيانا رسميا سيصدر عن صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل. 
 
وكشف ان الهيئة الناظمة للكهرباء ستؤلف قبل نهاية حزيران ، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ليتم تقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة وقال :لهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه. ولفت الى ان لبنان لايزال متأخرا في مكننة الدولة ولديه العناصر البشرية اللازمة، التي تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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