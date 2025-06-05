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اقتصاد

المكتب الإعلامي في وزارة المال: جابر وقع معاملات صرف مستحقات شركات جمع النفايات واحاله الى المديريات المختصة

2025-06-05 | 10:12
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المكتب الإعلامي في وزارة المال: جابر وقع معاملات صرف مستحقات شركات جمع النفايات واحاله الى المديريات المختصة
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المكتب الإعلامي في وزارة المال: جابر وقع معاملات صرف مستحقات شركات جمع النفايات واحاله الى المديريات المختصة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال أن بعض وسائل الاعلام تتداول في الساعات الأخيرة معطيات غير دقيقة حيال تعاطي الوزارة مع ملف النفايات.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أنه وبعد المطالعة التي سبق لوزير المالية أن قدمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه، ولما كان المجلس في جلسته الاخيرة الخميس 29 أيار 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد: "وفي سبيل الحؤول من دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات، قد قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الاخيرة كما كان يحصل سابقاً، إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة".

وأضاف: "استناداً الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع وزير المالية ياسين جابر معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية واحاله الى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ".
 
 
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