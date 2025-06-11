"كفى تضييعا للوقت"... البستاني: العمل الجدي يجب أن يبدأ

إن ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية السوداء تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال .
بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩ .
الحل موجود وهو يتألف من التالي:…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 11, 2025
إن ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية السوداء تطوّر سلبي وخطير جدّاً على الاقتصاد اللبناني وخاصة ان سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الاموال .
بكلام آخر ، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩ .
الحل موجود وهو يتألف من التالي:…