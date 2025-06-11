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اقتصاد

"كفى تضييعا للوقت"... البستاني: العمل الجدي يجب أن يبدأ

2025-06-11 | 02:29
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&quot;كفى تضييعا للوقت&quot;... البستاني: العمل الجدي يجب أن يبدأ
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"كفى تضييعا للوقت"... البستاني: العمل الجدي يجب أن يبدأ

البستاني: ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية السوداء تطوّر سلبي وخطير جداً على الاقتصاد اللبناني

اعتبر النائب فريد البستاني أن ادراج الاتحاد الأوروبي لبنان على القائمة المالية السوداء تطوّر سلبي وخطير جداً على الاقتصاد اللبناني وخصوصا أن سببه متعلّق بغياب الضوابط للحد ومنع غسيل وتبيض الأموال.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": بكلام آخر، الموضوع متعلّق بإقتصاد "الكاش" المتّبع في لبنان منذ سنة ٢٠١٩".

وأشار البستاني الى أن "الحل موجود وهو يتألف من:

١- اعادة هيكلة المصارف وبالتالي اعادة الثقة الى القطاع المالي والمصرفي، وهذه الثقة لن تعود الا من خلال وضع آلية محددة وواضحة وصريحة لحفظ وإعادة أموال المودعين.

٢- إجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأكد أن على الحكومة الإسراع بوضع خطتها للنهوض الاقتصادي التي تشمل هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين.

وقال: "لا مجال للتسويف من قبل كل الجهات بعد اليوم. كنت قد تقدمت بخطة متكاملة الى مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم تعرض بعد للدراسة".

وأضاف: "العمل الجدي يجب أن يبدأ، كفى تضييعا للوقت، لبنان يحتضر".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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فريد البستاني

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القائمة المالية السوداء

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