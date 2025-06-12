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اقتصاد
وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
2025-06-12 | 05:40
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وزير الزراعة استقبل نائب رئيس حكومة بيلاروسيا: لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة
استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، ولا سيما في القطاع الزراعي.
وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكداً "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وخصوصا الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
من جهته، أكد الوزير هاني أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقاً جديدة للإنتاج والتصدير".
وأشار إلى أن لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، خصوصا في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية.
كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيداً لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، مشيرا إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي".
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.
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أخبار لبنان
اقتصاد
نزار هاني
لبنان
بيلاروسيا
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