رائد خوري: في زمن الأزمات القرار الإقتصادي يصنع الفارق

كتي وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على حسابه على "اكس": "في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع بين إسرائيل وإيران، تبقى أولوية لبنان حماية استقراره الداخلي وتحصين اقتصاده من التداعيات. إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني تمر أولًا بإعادة هيكلة الثقة بمنظومته المالية. فالقطاع المصرفي ركن أساس في أي نهوض اقتصادي

فلبنان، الذي كان يومًا مركزًا ماليًا وتجاريًا في الشرق الأوسط، قادر على استعادة هذا الدور متى توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواضحة."