الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف

أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان، أن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بدأت تتكشّف على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها اقفال المجالات الجوية وإلغاء الرحلات التي كانت آتية إلى لبنان، إضافة إلى الفوضى العارمة في قطاع الطيران.



واذ شدد الأشقر على أن الحروب بشكل عام هي عدو للسياحة، اعتبر أن أي حرب قادرة على قتل الموسم السياحي. وأشار في هذا الإطار الى "حصول إلغاءات وبنسب كبيرة في حجوزات القادمين إلى لبنان وفي حجوزات الفنادق أيضاً".



وأكد الأشقر أنه "بعدما كانت كل المؤشرات بشأن الموسم السياحي في الصيف مشجعة وإيجابية بشكل كبير، بات القطاع السياحي اليوم برمّته متشائم"، لافتاً الى أن إنعكاس الحرب سيطال مختلف القطاعات السياحية من دون إستثناء وصولاً الى الإقتصاد الوطني.



وقال الأشقر: "ننتظر أعجوبة بشأن الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، ونتمنى أن تنتهي بشكل سريع". وأضاف: "إذا انتهت بشكل إيجابي وتم التوصل الى اتفاق ما، فقد يستطيع لبنان تعويض بعض الخسائر واستعادة شيء من موسمه، لكن إذا لم تنتهِ هذه الحرب بشكل إيجابي، فتداعياتها حتماً ستكون سلبية على لبنان".