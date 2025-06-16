الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
جابر: لتحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات المستجدة في المنطقة
2025-06-16 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
2
min
جابر: لتحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات المستجدة في المنطقة
عرض وزير المالية ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.
وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي.
وقد شدد جابر على "أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده"، معتبرا أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
ياسين جابر
الإصلاحات المالية
لبنان
التالي
الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-13
رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار
أخبار لبنان
2025-06-13
رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار
0
أخبار لبنان
2025-05-16
البستاني: على لبنان الإسراع بإجراء الإصلاحات لمواكبة التطورات في المنطقة
أخبار لبنان
2025-05-16
البستاني: على لبنان الإسراع بإجراء الإصلاحات لمواكبة التطورات في المنطقة
0
آخر الأخبار
2025-05-14
سامي الجميل: الهدف تحصين وحدة البلد وطمأنة اللبنانيين للنيل من الهاجز الطائفيّ نحو تطوير الذات
آخر الأخبار
2025-05-14
سامي الجميل: الهدف تحصين وحدة البلد وطمأنة اللبنانيين للنيل من الهاجز الطائفيّ نحو تطوير الذات
0
أخبار لبنان
2025-04-23
باسيل بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي
أخبار لبنان
2025-04-23
باسيل بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
14:52
وزير الطاقة اقترح في مجلس الوزراء إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي على المحروقات
اقتصاد
14:52
وزير الطاقة اقترح في مجلس الوزراء إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي على المحروقات
0
اقتصاد
09:58
الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف
اقتصاد
09:58
الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-14
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-14
أسواق الطاقة العالمية رهينة مضيق هرمز والسبب ايران
0
اقتصاد
2025-06-14
رائد خوري: في زمن الأزمات القرار الإقتصادي يصنع الفارق
اقتصاد
2025-06-14
رائد خوري: في زمن الأزمات القرار الإقتصادي يصنع الفارق
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
15:15
مجلس الأمن القومي الإيراني: سنحول ليل إسرائيل إلى نهار
آخر الأخبار
15:07
مدير إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية: تم استهداف 3 مناطق في محيط مدينة تبريز شمال غربي إيران
آخر الأخبار
14:59
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان للاشتباه بتسلل مسيرة
أخبار دولية
14:56
إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي
آخر الأخبار
14:54
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجرح عدد من الجنود في تفجير ومعركة في جنوب قطاع غزة عصر اليوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:24
الخارجية الإيرانية: نتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني ويتم إستهداف أراضينا بأسلحة وتجهيزات أميركية
آخر الأخبار
03:24
الخارجية الإيرانية: نتعرض لعدوان من جانب الكيان الصهيوني ويتم إستهداف أراضينا بأسلحة وتجهيزات أميركية
0
أخبار لبنان
13:02
اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة
أخبار لبنان
13:02
اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة
0
أخبار دولية
2025-05-05
مسؤول إسرائيلي: توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله
أخبار دولية
2025-05-05
مسؤول إسرائيلي: توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله
0
آخر الأخبار
2025-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي
آخر الأخبار
2025-05-25
الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا بالقرب من محطة الشامي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أوروبا... نحو الاستقلال التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أوروبا... نحو الاستقلال التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما
تقارير نشرة الاخبار
13:51
دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رؤية اعادة النازحين اقرت في الحكومة وتنتظر الاجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رؤية اعادة النازحين اقرت في الحكومة وتنتظر الاجراءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الصراع الإسرائيلي - الإيراني يتخذ أشكالاً أكثر حدة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الصراع الإسرائيلي - الإيراني يتخذ أشكالاً أكثر حدة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنانيون يعودون الى أحضان الوطن... وآخرون ينتظرون في مطارات العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنانيون يعودون الى أحضان الوطن... وآخرون ينتظرون في مطارات العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ميشال غندور للـLBCI: محاولات إسرائيلية لجرّ الولايات المتحدة الى الحرب مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ميشال غندور للـLBCI: محاولات إسرائيلية لجرّ الولايات المتحدة الى الحرب مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العراق بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العراق بين إيران وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:47
بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية
خبر عاجل
05:47
بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية
2
خبر عاجل
10:30
مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار
خبر عاجل
10:30
مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار
3
خبر عاجل
05:20
مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية
خبر عاجل
05:20
مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية
4
أخبار لبنان
12:50
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
12:50
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
5
خبر عاجل
15:42
الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية
خبر عاجل
15:42
الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية
6
خبر عاجل
22:28
وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة
خبر عاجل
22:28
وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة
7
خبر عاجل
22:22
أمبري البريطانية للأمن البحريّ: القوات الإيرانية شنت هجومًا بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا في إسرائيل
خبر عاجل
22:22
أمبري البريطانية للأمن البحريّ: القوات الإيرانية شنت هجومًا بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا في إسرائيل
8
اسرار
23:25
أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥
اسرار
23:25
أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More