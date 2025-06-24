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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

2025-06-24 | 14:17
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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

سجلت أسعار المحروقات في لبنان صباح اليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بـ24,000 ليرة لبنانية، والمازوت بـ43,000 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز بـ10,000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1,569,000 ل.ل

البنزين 98 أوكتان: 1,608,000 ل.ل

المازوت: 1,499,000 ل.ل

الغاز: 907,000 ل.ل
 
 
 
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