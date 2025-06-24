خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان مع بنك عوده

أعلن بنك عوده وNeo Digital Bank عن توفر خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان، بما يتيح لعملائهما من حاملي بطاقات ماستركارد إمكان الدفع عبر الهواتف العاملة فقط على نظام Android، بسهولة وسرعة وأمان.



ويمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الصادرة من بنك عوده وneo إضافة بطاقاتهم إلى Google Wallet واستخدامها للدفع في نقاط البيع، والشراء عبر الإنترنت أو التطبيقات الهاتفية، داخل لبنان وخارجه.