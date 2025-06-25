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اقتصاد

إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص

2025-06-25 | 08:34
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إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص
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إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحضور أعضاء الهيئات وعدد من رواد القطاع الخاص، خصص لاقتراح أفكار ومبادرات من شأنها المساهمة في صياغة مشروع Branding Lebanon، الذي كان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد كلف المجلس الإقتصادي والإجتماعي وضع خطة للمشروع.

شقير 

ونوه شقير بمشروع Branding Lebanon الذي يشكل نقلة نوعية لتسويق صورة لبنان في الداخل والخارج، بما يعبر عن هويته ونمط عيش وتحسين صورة لبنان وتسويقها في الداخل والخارج.  

وشدد شقير على ضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص ودعم هذا المشروع الوطني الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار للبنان على مختلف المستويات ولا سيما على مستوى سمعته ونقاط قوته وحضوره وميزاته التفاضلية وترسيخ موقعه المميز إقليمياً وعالمياً. 

عربيد 

وأشار عربيد الى أن الإجتماع مع الهيئات هو الأول في سلسلة لقاءات طويلة سيعقدها مع الكثير من المسؤولين والجهات المعنية المختلفة، مؤكدا أهمية تبني الهيئات لهذا المشروع ودعمه بأكبر قدر ممكن كونه يرتكز بشكل أساسي على الميزات الاقتصادية إلى جانب المزايا الثقافية والحضارية والتاريخية ومختلف الميزات التفاضلية التي يتمتع بها لبنان. 

وأكد ضرورة عمل الجميع لجمع النقاط التي تعكس الصورة الحقيقية للبنان وقوته، بهدف تحسين الصورة النمطية السلبية القائمة حالياً للبنان، الى صورة مشرقة تكون محط إعتزاز وافتخار اللبنانيين، والتي من شأنها تسويق لبنان كمنتج متكامل يجذب السياح والمستثمرين والمستهلكين من المنطقة والعالم. 

وقال عربيد: "ما نقوم به يشكل إسترايجية وطنية بعيدة المدى نعمل على صياغتها مع مختلف المعنيين، وسنرفعها بعد اكمال إعدادها الى رئيس الحكومة لعرضها على مجلس الوزراء".

نقاش 

وبعد ذلك، دار نقاش بين الحضور وتم اقتراح الكثير من الأفكار وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى من أجل بلورة المرتكزات التي سيستند إليها هذا المشروع. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الهيئات الاقتصادية

محمد شقير

شارل عربيد

Branding Lebanon

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