الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة

2025-06-25 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة
0min
لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة

عقدت لجنة الاقتصاد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وقال البستاني بعد الجلسة: "بحثنا في اقتراح قانون مقدم من الزميل ملحم رياشي حول مفوضي المحاسبة، فتمت مناقشته وإقراره".

وأضاف البستاني: "الاقتراح الاخر مقدم من الزميلة بولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين حول موضوع الطعن على درجتين بالاستئناف والتمييز، ناقشته اللجنة ولدينا اقتراحات عديدة، فاللجنة تعمل على مواضيع عدة اذ تسلمنا تقرير الضمان الذي قدم إلى وزير الاقتصاد واطلعنا عليه، ووجدنا أن هناك تقدما بالرقابة. اما بالنسبة الى النافعة فهناك تقدم ولكن يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة، وهذا امر تعمل عليه وزارة الداخلية. وقدم الزميل ابراهيم منيمنة تقرير اللجنة الفرعية التي عملت بهذا الموضوع للجنة الأشغال".

وتابع: "بالنسبة الى وزارة الاقتصاد، أود أن اهنىء مدعي عام التمييز القاضي الحجار الذي يعمل بمهنية عالية".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الاقتصاد

اقتراح

قانون

يتعلق

بمفوضي

المحاسبة...

البستاني:

اعادة

هيكلة

للنافعة

LBCI التالي
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان
التكنولوجيا المصرفية من بنك بيروت في خدمة البقاع وقطاعاته الإنتاجية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-22

فرعية لجنة الادارة والعدل أقرت بعض مواد اقتراح قانون الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-06

لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-08

اورتاغوس: على البرلمان أقرار قانون السرية المصرفية وتشريعات إعادة هيكلة القطاع المصرفي

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-23

النائب فريد البستاني للـLBCI: قانون إعادة هيكلة المصارف يتطلب بحثًا عميقًا ونحتاج إلى إعادة رسملة المصارف بطريقة علمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:17

جابر عدل قرار تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية

LBCI
اقتصاد
10:55

لجنة المال أقرت اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية واعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلة

LBCI
اقتصاد
08:34

إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص

LBCI
اقتصاد
07:02

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
10:28

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
أخبار دولية
06:01

ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%

LBCI
اقتصاد
2025-06-24

خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان مع بنك عوده

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حربان في عام... مقارنة بين جبهتي لبنان وإيران

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

جولة ذخائر القديسة تريزا الطفل يسوع مستمرة... والمشهد من بقعكفرا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
14:38

الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...

LBCI
منوعات
02:43

محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!

LBCI
آخر الأخبار
16:25

الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"

LBCI
فنّ
03:32

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

LBCI
موضة وجمال
10:28

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:27

رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More