لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة

عقدت لجنة الاقتصاد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.



وقال البستاني بعد الجلسة: "بحثنا في اقتراح قانون مقدم من الزميل ملحم رياشي حول مفوضي المحاسبة، فتمت مناقشته وإقراره".



وأضاف البستاني: "الاقتراح الاخر مقدم من الزميلة بولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين حول موضوع الطعن على درجتين بالاستئناف والتمييز، ناقشته اللجنة ولدينا اقتراحات عديدة، فاللجنة تعمل على مواضيع عدة اذ تسلمنا تقرير الضمان الذي قدم إلى وزير الاقتصاد واطلعنا عليه، ووجدنا أن هناك تقدما بالرقابة. اما بالنسبة الى النافعة فهناك تقدم ولكن يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة، وهذا امر تعمل عليه وزارة الداخلية. وقدم الزميل ابراهيم منيمنة تقرير اللجنة الفرعية التي عملت بهذا الموضوع للجنة الأشغال".



وتابع: "بالنسبة الى وزارة الاقتصاد، أود أن اهنىء مدعي عام التمييز القاضي الحجار الذي يعمل بمهنية عالية".



