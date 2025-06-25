شقير: لتشكيل لجنة متخصصة بهدف إعداد مخطط توجيهي شامل للنهوض بجونية

دعا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، القطاع الخاص في لبنان إلى الإسراع في تشغيل محركاته للاستفادة من الموسم السياحي المرتقب، لما يشكله من فرصة مهمة لتحريك العجلة الاقتصادية.



شقير وفي خلال لقاء بدعوة من جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح، اقترح تشكيل لجنة متخصصة تتولى التعاقد مع شركة استشارية ذات خبرة، بهدف إعداد مخطط توجيهي شامل للنهوض بمنطقة جونية وتطويرها على مختلف المستويات.