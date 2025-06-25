الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
جابر عدل قرار تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية
2025-06-25 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
2
min
جابر عدل قرار تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 601/1 تاريخ 25/6/2025، عدّل بموجبه القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025، الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء في القرار:
"المادة الاولى: تمدد ولمرَة أخيرة لغاية 30 أيلول 2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى ، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة لعقود البيع المتعلقة بالعقارات المبنية المفرزة أقساماً فقط دون العقارات الغير مفرزة.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وإزالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
تمديد
تحديد
العقار
الخاضعة
لرسوم
الفراغ
والانتقال
العقارية
التالي
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان
التكنولوجيا المصرفية من بنك بيروت في خدمة البقاع وقطاعاته الإنتاجية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-13
تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لمجالس اختيارية في قضاء بعلبك
أخبار لبنان
2025-05-13
تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لمجالس اختيارية في قضاء بعلبك
0
أخبار لبنان
2025-05-02
تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥
أخبار لبنان
2025-05-02
تمديد مهلة الترشيح للامتحانات الرسمية للعام ٢٠٢٥
0
أمن وقضاء
2025-04-23
تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي استثنائيًّا أيّام الأربعاء خلال مهلة التّرشيحات
أمن وقضاء
2025-04-23
تمديد دوام عمل مكاتب السّجل العدلي استثنائيًّا أيّام الأربعاء خلال مهلة التّرشيحات
0
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:55
لجنة المال أقرت اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية واعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلة
اقتصاد
10:55
لجنة المال أقرت اعتمادي القضاة والجامعة اللبنانية واعفاءات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية معدلة
0
اقتصاد
10:41
لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة
اقتصاد
10:41
لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح قانون يتعلق بمفوضي المحاسبة... البستاني: يجب ان يكون هناك اعادة هيكلة للنافعة
0
اقتصاد
08:34
إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص
اقتصاد
08:34
إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon... شقير: لضرورة تعاون الجميع ولا سيما القطاع الخاص
0
اقتصاد
07:02
رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة
اقتصاد
07:02
رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
0
أخبار دولية
06:01
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
أخبار دولية
06:01
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
0
اقتصاد
2025-06-24
خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان مع بنك عوده
اقتصاد
2025-06-24
خدمة Google Pay للمرة الأولى في لبنان مع بنك عوده
0
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
موضة وجمال
2025-05-31
تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حربان في عام... مقارنة بين جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حربان في عام... مقارنة بين جبهتي لبنان وإيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:12
برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)
فنّ
06:12
برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)
2
أمن وقضاء
14:38
الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
أمن وقضاء
14:38
الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
3
أخبار لبنان
04:15
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...
أخبار لبنان
04:15
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...
4
منوعات
02:43
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
منوعات
02:43
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
5
آخر الأخبار
16:25
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"
آخر الأخبار
16:25
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"
6
فنّ
03:32
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
فنّ
03:32
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
7
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
8
خبر عاجل
03:27
رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية
خبر عاجل
03:27
رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More