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اقتصاد
شقير يبحث مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي قرار البرازيل إعفاء سلع لبنانية من الرسوم الجمركية
2025-06-30 | 08:34
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شقير يبحث مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي قرار البرازيل إعفاء سلع لبنانية من الرسوم الجمركية
أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير على قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية، معتبراً أنها تشكل فرصة مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة.
وقال شقير في خلال استقباله وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع افرام : "سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة الى البرازيل بعد أن نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها والتي يمكن تنفيذها والتي لديها مردود إيجابي للدولتين"، لافتاً الى وجود إمكانية كبيرة للتقدم على هذا مسار التعاون الإقتصادي كون البرازيل دولة صديقة وتحتضن جالية لبنانية كبيرة جداً يمكنها لعب دوراً اساسياً في هذا الإطار.
من جهته، أبدى افرام اهتمام المجلس بزيادة التواصل والتعاون مع شقّير من أجل التقدم على مسار التعاون الاقتصادي مع البرازيل.
وإذ تحدث افرام عن أهمية إعفاء البرازيل عددا من السلع اللبنانية ولا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، شدد على ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة، مشيراً إلى أن هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يرغبون باستهلاك المنتجات اللبنانية.
وتمنى افرام على شقّير تشكيل فريق عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان من أجل متابعة موضوع الرسوم الجمركية لدى شركاء لبنان التجاريين، إن كان بالنسبة للتصدير أو الاستيراد إلى لبنان من أجل وضع إقتراحات علمية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ومن شأنها تنمية العلاقات التجارية اللبنانية الدولية.
كما دعا الوزير شقّير لترأس وفد اقتصادي لبناني لزيارة البرازيل لأهمية هذه الخطوة التي من شأنها تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص اللبناني.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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أخبار لبنان
اقتصاد
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اللبناني
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الجمركية
تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...
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