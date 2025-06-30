الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

شقير يبحث مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي قرار البرازيل إعفاء سلع لبنانية من الرسوم الجمركية

2025-06-30 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير يبحث مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي قرار البرازيل إعفاء سلع لبنانية من الرسوم الجمركية
2min
شقير يبحث مع وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي قرار البرازيل إعفاء سلع لبنانية من الرسوم الجمركية

أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير على قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية، معتبراً أنها تشكل فرصة مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة.

وقال شقير في خلال استقباله وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع افرام : "سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة الى البرازيل بعد أن نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها والتي يمكن تنفيذها والتي لديها مردود إيجابي للدولتين"، لافتاً الى وجود إمكانية كبيرة للتقدم على هذا مسار التعاون الإقتصادي كون البرازيل دولة صديقة وتحتضن جالية لبنانية كبيرة جداً يمكنها لعب دوراً اساسياً في هذا الإطار.

من جهته، أبدى افرام اهتمام المجلس بزيادة التواصل والتعاون مع شقّير من أجل التقدم على مسار التعاون الاقتصادي مع البرازيل. 

وإذ تحدث افرام عن أهمية إعفاء البرازيل عددا من السلع اللبنانية ولا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، شدد على ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة، مشيراً إلى أن هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يرغبون باستهلاك المنتجات اللبنانية. 

وتمنى افرام على شقّير تشكيل فريق عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان من أجل متابعة موضوع الرسوم الجمركية لدى شركاء لبنان التجاريين، إن كان بالنسبة للتصدير أو الاستيراد إلى لبنان من أجل وضع إقتراحات علمية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ومن شأنها تنمية العلاقات التجارية اللبنانية الدولية. 

كما دعا الوزير شقّير لترأس وفد اقتصادي لبناني لزيارة البرازيل لأهمية هذه الخطوة التي من شأنها تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص اللبناني. 


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الأعمال

اللبناني

البرازيلي

البرازيل

إعفاء

لبنانية

الرسوم

الجمركية

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-25

بلومبرغ: الصين تدرس إعفاء بعض البضائع الأميركية من الرسوم الجمركية

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-12

واشنطن تقرر إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية

LBCI
خبر عاجل
07:12

مجلس النواب يقر اعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم

LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

رئيس البرازيل ينتقد رسوم ترامب الجمركية خلال اجتماعه مع بوتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:10

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الدولار الاميركيّ تحت الضغط...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-28

بين رفع الحد الأدنى للأجور وضعف التكنولوجيا... معادلة خاسرة لسوق العمل اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-27

السياحة تنهض بالأمل... صيفٌ واعد رغم التحديات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
10:24

شبكة سي بي إس: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا

LBCI
آخر الأخبار
10:10

هيئة البث الإسرائيلية: بدء اجتماع أمني برئاسة نتنياهو ومشاركة وزراء وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية

LBCI
فنّ
10:00

من البندقية... كيم كارداشيان تخطف الأضواء بإطلالة مثيرة وغريبة (صور)

LBCI
أخبار دولية
09:56

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق ولبنان والأردن وسوريا

LBCI
أمن وقضاء
09:55

وزارة الأشغال أعادت فتح طريق قناطر زبيدة المحاذي لنهر بيروت بعد أن تسبب إنهيار بإقفاله لأكثر من 5 سنوات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:30

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه... مفاجأة سارّة من تامر حسني إلى جمهوره!

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-28

الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-10

وزير الإعلام الباكستاني: لم تحدث أي انتهاكات لوقف إطلاق النار حتى الآن

LBCI
فنّ
17:10

لمع اسمها في "حبيبى بيحب التش"... هدى روحانا تحصد تكريمًا استثنائيا في "الزمن الجميل"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:13

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع تزور بلدة مشموشة في قضاء جزين

LBCI
أخبار لبنان
07:07

جدل في الجلسة التشريعية حول قانون انتخاب المغتربين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:50

متعاقدو الهيئة التعليمية في وزارة التربية اعتصموا أمام مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
05:04

إيران تصف تغير مواقف ترامب بشأن العقوبات بأنه "ألاعيب نفسية وإعلامية"

LBCI
أخبار دولية
04:56

وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

اللبنانيّ جاد الدنا يخطف لقب احدى ابرز جولات بطولة العالم في الفروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

زفاف جيف بيزوس... لقاء بين الحب والفن في مدينة العشاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أشهر متحف في العالم يتجدد خطوة تدعم الاقتصاد الفرنسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ذخائر القديسة تيريزيا تواصل جولتها على المناطق اللبنانية والمحطة من الشوف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:10

تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران...

LBCI
أمن وقضاء
06:12

الأمن العام: تدابير مسلكية بحق عنصر مخالف في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في عالم المقامرة والمراهنة القضاء ينسى القطاع غير المرخص

LBCI
حال الطقس
02:42

الحرارة تتخطى الـ30 درجة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
04:49

بري رداً على النائب جورج عقيص حول عريضة موقعة من أكثر ٦٥ نائباً وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب: العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول "وما تهددني" الجلسة ماشية ومن دون تهديد

LBCI
فنّ
06:44

دانييلا رحمة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية بيضاء... وناصيف زيتون يتفاعل بكلمات حب واشتياق (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:00

الموفد الاميركيّ براك: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام وأعتقد بأنّ الأمر نفسه سيحصل مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:17

بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين لايزال نصاب الجلسة التشريعية قائمًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More