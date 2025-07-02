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اقتصاد

بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه

2025-07-02 | 10:00
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بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
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بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه

أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف العاملة في لبنان تلقت باهتمام بالغ القرار الأساسي رقم 13729 تاريخ 1/7/2025 الصادر بموجب التعميم الأساسي رقم 169 عن سعادة حاكم مصرف لبنان والذي يطلب منها التقيّد المطلق بقاعدة المساواة في تعاملها مع المودعين ضمن القواعد التي يضعها في تعاميمه، مما يحفظ للمودعين جميعا حقوقهم بانتظار الحل الشامل الذي بدأ مصرف لبنان العمل عليه بالتعاون مع سائر المراجع المختصة.
 
ورحبت الجمعية بالقرار، معتبرة أنه يهدف، ليس إلى حماية المصارف كما يدلي به بعض المغرضين المستائين من مساواتهم بسواهم، بل إلى حماية جميع المودعين من دون تمييز أو تفرقة بين مودع وآخر يتمتع بإمكانيات ومواصفات غير متوفرة لدى غيره.

كما رأت أنه يشكّل أول خطوة عملية ملموسة لحفظ حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة بينهم وفقاً لما يتوجب في ازمه نظامية كالأزمة الحاضرة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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