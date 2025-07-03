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اقتصاد

وزير الصناعة بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي شمول الإعفاءات الجمركية البرازيلية لصناعات لبنانية

2025-07-03 | 11:01
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وزير الصناعة بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي شمول الإعفاءات الجمركية البرازيلية لصناعات لبنانية
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وزير الصناعة بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي شمول الإعفاءات الجمركية البرازيلية لصناعات لبنانية

التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي برئاسة ربيع افرام وعضوية السادة: الشيخ نسيب الجميل، د. نبيل فهد، جورج نصراوي، غسان عساف، جاك كلاسي، جورج نجار، ويوسف حبيش والفونس ديب.

وشكر افرام الوزير عيسى الخوري على الاستقبال، عارضاً قرار البرازيل بإعفاء بعض السلع الزراعية اللبنانية ولا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وأهمية ذلك للبنان واقتصاده الوطني.

ودعا افرام وزير الصناعة للمساعدة من أجل توسيع مروحة الإعفاءات الجمركية البرازيلية لتطال عدداً من المنتجات الصناعية التي تتمتع بميزات تفاضلية في السوق البرازيلية، كما دعا لتوفير مختلف أنواع الدعم للصناعة الوطنية لا سيما المالية والجمركية والضريبية وغيرها.

من جهته، رحب الوزير عيسى الخوري بالوفد، مؤكدا "أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية خاصة حيث تنتشر جاليات لبنانية كبيرة تتمتّع بتأثير اقتصادي واجتماعي، وتقوم بدور مميز على صعيد تمتين العلاقات والروابط بين لبنان المقيم والمنتشر".

 كما شدّد على إهتمام الوزارة بتطوير اسواق أميركا اللاتنية وخاصة السوق البرازيلية التي تحتضن الملايين المتحدرين من أصول لبنانية.

وإذ أكد الوزير عيسى الخوري أنه سيسعى بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال اللبناني البرازيلي وكل الجهات المعنية من أجل شمول الإعفاءات الجمركية البرازيلية أكبر قدر من المنتجات الصناعية اللبنانية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة تخفيض كلفة الإنتاج الصناعية في لبنان لزيادة تنافسية صناعتنا الوطنية، معتبراً أن البند الأول في هذا الإطار هو خفض كلفة الطاقة.
 
 
 
 
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