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اقتصاد
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
2025-07-04 | 02:06
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انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
انخفض صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 19000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1580.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1620.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1561.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 931.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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البنزين
وارتفاع
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