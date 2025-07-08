الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الهيئات الإقتصادية: الهجوم على التعميم 169 متسرع

2025-07-08 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئات الإقتصادية: الهجوم على التعميم 169 متسرع
2min
الهيئات الإقتصادية: الهجوم على التعميم 169 متسرع

استغربت الهيئات الإقتصادية في بيان "الضجة المثارة حول تعميم مصرف لبنان الرقم 169 المتعلق بتأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية"، معتبرةً أن "الهجوم على التعميم متسرع".

وأكدت أن "موقفها في هذا الموضوع يرتكز على اعتبارين أسايين، احترام مبدأ المساواة والعدالة بين المودعين، عدم استنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسيولة المصارف كونهما يشكلان شرطًا وضمانة ضروريتين في الحل النهائي لإعادة الودائع".

وسألت: "ما المشكلة في التعميم 169، إذا كانت اهدافه الحيلولة دون سحب أموال بالعملة الأجنبية من الوديعة أكثر مما حدده التعميمين 158 و166، من دون المساس بالحقوق الأخرى للمودعين لا سيما حق سحب مبالغ إضافية لقضايا استثنائية مثل الطبابة والتعليم والحالات الإنسانية، ومن ضمن الآلية المتبعة أصلاً ومنها أخذ موافقة مصرف لبنان".

ورأت أن "المقصود من التعميم 169، تحقيق المساواة بين المودعين كونه أبطل إمكانية سحب مبالغ إضافية من الودائع نتيجة دعاوى قضائية يرفعها قلة قليلة من المودعين، كون هذا التعميم يعطي متكأ للقاضي الأجنبي أن ظلامة كبيرة ستقع بالأغلبية الساحقة من المودعين".

ونوهت بـ"الأهداف الإصلاحية التي يسعى لتحقيقها التعميم"، مؤكدة "ثقتها بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وحسن إدارته لهذا الملف الشائك، وعلى أنها تتطلع إلى أن يتم التوصل قريبا الى حل نهائي منصف وعادل لقضية الودائع".

ودعت الجميع الى "الهدوء والتروي"، معتبرة "أن القضية وطنية بإمتياز، ولا ينفع معها سوى التعاطي بعقلانية وبمنطق علمي واقتصادي"، وقالت: "هذا هو السبيل الوحيد لإقرار حل عادل للمودعين".

وأكدت "ضرورة البدء سريعا في عملية الإصلاحات الجذرية والمستدامة، لا سيما إقرار القوانين الشاملة التي تنظم عملية هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، والتي تشكل مرتكزاً لا غنى عنه لنهوض الإقتصاد الوطني وقيام نظام مصرفي صحي وقوي وإعادة الودائع".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الإقتصادية:

الهجوم

التعميم

متسرع

LBCI التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
هذه الشركة تتجه لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-03

وفد صندوق النقد يزور الهيئات الإقتصادية: المتطلبات الإصلاحية وخطة التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-02

إجتماع تشاركي بين الهيئات الإقتصادية ووزيرة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وإنجاح موسم الصيف

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

الهيئات الإقتصادية دعت البنك الدولي الى إعطاء الأفضلية للشركات اللبنانية في مشاريعه لإعادة إعمار سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-09

تجمع الشركات اللبنانية ينظم وبالشراكة مع الهيئات الإقتصادية ندوة عن حوكمة الشركات العائلية في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-07

هذه الشركة تتجه لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-05

في نيويورك... أطنان من الذهب لدول كبرى قد تتحول الى ورقة ضغط بيد واشنطن

LBCI
اقتصاد
2025-07-04

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
فنّ
16:01

شائعات تطال توم كروز... علاقة عاطفية جديدة وتفاعل لافت من طليقته

LBCI
منوعات
15:48

في تركيا... علماء آثار يكتشفون كنوزاً قديمة في حطام سفينة تعود إلى 2000 عام (صور)

LBCI
أخبار دولية
15:46

رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين

LBCI
آخر الأخبار
15:33

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو مهران مصطفى بعجور في منطقة طرابلس - شمال لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:29

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:05

مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة الضهيرة الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-30

قاسم: الإحتلال لن يستقر في أرض الجنوب

LBCI
خبر عاجل
08:06

ترقبوا مقابلة خاصة للمبعوث الأميركيّ توم براك عبر شاشة الـLBCI مع ريكاردو كرم الليلة بعد نشرة الأخبار

LBCI
أخبار دولية
2025-07-07

ترقّب للقاء ترامب ونتنياهو... وهذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:32

نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الملف اللبناني جزء من جدول أعمال حافل لنتياهو في البيت الأبيض… إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
03:32

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
02:21

براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
01:21

برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
05:12

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More