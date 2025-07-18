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إنخفاض في أسعار المحروقات

2025-07-18 | 01:27
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إنخفاض في أسعار المحروقات
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إنخفاض في أسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100000 ليرة لبنانية، و98 أوكتان 99000 ليرة لبنانية. 

كما انخفض سعر المازوت 161000 ليرة.

أما سعر الغاز فبقي مستقرًا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

95 أوكتان: 1456.000 ل.ل.
98 أوكتان: 1496.000 ل.ل.
المازوت: 1405.000 ل.ل.
الغاز: 1004.000 ل.ل.
 
 
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