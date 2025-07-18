بيان من المالية بشأن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات

ردًا على الاستفسارات التي ترد الى وزارة المالية حول تداعيات قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، على زيادة بعض الرواتب، أوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المالية الذي قدم بالأمس الى مجلس الوزراء عرضًا للموضوع وانعكاساته وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار المجلس صاحب القرار النهائي في هذا الشأن".