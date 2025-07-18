نسيب غبريل لـ"جدل": الإصلاح لا يتجزأ... واقتصاد الظل هو الذي أدى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية

رأى الباحث المالي والإقتصادي نسيب غبريل أن خطاب القسم شكل صدمة إيجابية وشمل كل المواضيع الأساسية التي تهم اللبنانيين.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "الإصلاح لا يتجزأ. وصحيح أنها يقال ألا اقتصاد من دون مصارف ولكن لا اقتصاد من دون بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وبدون أحادية السلاح واحتكار قرار السلم والحرب من قبل السلطة ومن دون ترسيم الحدود وضبط التهريب ومن دون استقلالية القضاء... ومن دون مكافحة اقتصاد الظل".



وأضاف: "من دون مكافحة اقتصاد الظل وازالة لبنان عن اللائحة الرمادية ولائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان العالية المخاطر، لن تعود الثقة لا الى القطاع المصرفي ولا الى الاقتصاد اللبناني".



وأشار الى أن اقتصاد الظل هو الذي أدى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

وشدد على أن "الأولية هي لتحديد مصير الودائع".