عادل أفيوني لـ"جدل": الأزمة بدأت منذ 6 سنوات... ومن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة

أكد الوزير السابق عادل افيوني أن الأزمة المالية بدأت منذ 6 سنوات، قائلا: "100 مليار دولار على الأقل من الودائع محجوزة أو غير موجودة".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "هناك عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر منذ 6 سنوات وأغلبية المودعين يعيشون حالة اجتماعية وانسانية صعبة جدا".



واعتبر افيوني أنه ليس كافيا وضع خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى فمن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة.



وقال: "هناك ايجابيات في القوانين التي تطرح (قانون سرية المصارف وقانون اعادة هيكلة المصارف) ولكن المطلوب اجراءات أسرع".

وأضاف: "يجب أن يشعر المودع، والمواطن بصورة عامة، أن وضعه المعيشي يتحسن. ويجب دعم الحكومة لتحقيق تطلعات المواطن اللبناني".