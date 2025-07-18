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اقتصاد

عادل أفيوني لـ"جدل": الأزمة بدأت منذ 6 سنوات... ومن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة

2025-07-18 | 16:10
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عادل أفيوني لـ&quot;جدل&quot;: الأزمة بدأت منذ 6 سنوات... ومن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة
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عادل أفيوني لـ"جدل": الأزمة بدأت منذ 6 سنوات... ومن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة

أكد الوزير السابق عادل افيوني أن الأزمة المالية بدأت منذ 6 سنوات، قائلا: "100 مليار دولار على الأقل من الودائع محجوزة أو غير موجودة".

وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "هناك عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر منذ 6 سنوات وأغلبية المودعين يعيشون حالة اجتماعية وانسانية صعبة جدا".   

واعتبر افيوني أنه ليس كافيا وضع خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى فمن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة.

وقال: "هناك ايجابيات في القوانين التي تطرح (قانون سرية المصارف وقانون اعادة هيكلة المصارف) ولكن المطلوب اجراءات أسرع".
 
وأضاف: "يجب أن يشعر المودع، والمواطن بصورة عامة، أن وضعه المعيشي يتحسن. ويجب دعم الحكومة لتحقيق تطلعات المواطن اللبناني".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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