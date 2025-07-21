تامر: شهر تموز سجل رقمًا قياسيًا في حجم الحاويات في مرفأ طرابلس

أعلن المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أن "مرفأ طرابلس شهد منذ بداية شهر تموز ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحاويات، لا سيما في اليومين الأخيرين"، لافتًا الى "تداول حوالي 4200 حاوية نمطية يوم الجمعة الماضية".



وقال تامر في بيان: "لقد وصلت إلى مرفأ طرابلس صباح اليوم سفينتي الحاويات Lotus وNicola المنتظر ان تفرغا حوالي 1200 حاوية نمطية منهم 800 للسوق المحلية".



واشار البيان الى انه "من المنتظر ان يسجل شهر تموز الحالي رقمًا قياسيًا في حجم تداول الحاويات منذ تأسيس المحطة، ما يعكس ثقة التجار بكفاءة وجودة الخدمات التي يقدمها المرفأ ومحطة الحاويات فيه".