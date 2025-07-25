"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في مناطق جنوبية

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، حيث نفّذ جهازها لمكافحة التهريب، في هذا الإطار، عمليات دهم في مناطق مجدليون وعبرا والعباسية وجلّ البحر وصور، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر العادية والإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسيجاريلو المهرّب.



وقد سُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وينظر فيها القضاء المختص.