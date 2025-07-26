بعد قرار مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات... هذا ما قاله وزير المال للـLBCI

أوضح وزير المال ياسين جابر أن قرار زيادة ضريبة على المحروقات بدأ تنفيذه منذ أول حزيران، "فالقرارات الجمركية تنفذ حالا"، لافتا الى أنه منذ لحظة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أعطى تعليماته للجمارك بوقف اخراج بضائع المحروقات حتى اضافة الرسم.



وقال جابر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "المال الذي جمعناه يستحقه العسكريون وهذا الشهر الأموال توفرت من الجباية التي حصلت".



وأشار الى أن مجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على المحروقات لاستكمال دراسة الملف لكنه لم يلغيه، متمنيا على مجلس شورى الدولة الإسراع في دراسة الملف. وقال: "الشهر على الباب والعسكريون ينتظرون أن يستمروا في القبض".



وأكد وزير المال أن مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين صدر منذ أيام وسيقبضون رواتبهم "متل كل الناس".



من جهة أخرى، قال جابر: "نحن في محادثات مع صندوق النقد الدولي ويجب أن نأخذ خيارات بلبنان ويجب أن نعود للإلتزام المالي والمطلوب ألا يقع لبنان في عجز في الموازنة ويجب أن يكون هناك بعض الفائض في الموازنة كي يثبت لبنان أنه قادر على تسديد ديونه وتحسين مداخيله".



وأضاف: "نقوم بجهد كبير في الموضوع الجمركي والضرائبي. وبعد أسابيع، هناك Scanners ستصل للجمارك ويصبح ملزما على كل container أن يمر على الـScanner".