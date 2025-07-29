وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم

أعلنت وزارة المالية في بيان أنه "اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ٢٩ تموز الجالي يصبح متاحاً لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم كل من مصرفه الخاص، بعدما تم تحويلها جميعها الى مصرف لبنان".