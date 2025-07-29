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اقتصاد
وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم
2025-07-29 | 05:07
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وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم
أعلنت وزارة المالية في بيان أنه "اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ٢٩ تموز الجالي يصبح متاحاً لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم كل من مصرفه الخاص، بعدما تم تحويلها جميعها الى مصرف لبنان".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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