في النبطية... ضبط مخالفات في المياه والمواد الغذائية وتحذير من اللبنة غير المطابقة

استكمل مراقبو وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جولاتهم التفتيشية والرقابية، بإشراف رئيس المصلحة محمد بيطار، وشملت المؤسسات التجارية والغذائية ومحال اللحوم والدواجن والألبان والأجبان، إضافة إلى معامل تكرير المياه والمنتجعات والمسابح العامة، وذلك في بلدات النبطية الفوقا، ميفدون، زوطر الشرقية، كفرجوز، حبوش، كفررمان، قاقعية الجسر، جرجوع، والكفير – قضاء حاصبيا.



وتم خلال الجولات الكشف على نظافة وجودة السلع، التحقق من إعلان الأسعار، تحليل نسب الأرباح، وتواريخ صلاحية المنتجات. كما جرى سحب عينات من مياه المسابح في ميفدون وزوطر الشرقية لفحصها في المختبر المعتمد.



وأظهرت نتائج خمس عينات من المياه المكررة، كانت قد سُحبت من معامل التكرير بداية الأسبوع، أن أربعاً منها مطابقة، في حين أتت عينة واحدة غير مطابقة في بلدة قاقعية الجسر، حيث سُطّر محضر ضبط بحق صاحب المعمل، ووجّه إليه إنذار بوقف البيع وإصلاح الخلل وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من زوال المخالفة.



كما تم التوجيه بسحب عينة من اللبنة البلدية من أحد معامل الألبان والأجبان في بلدة جرجوع، ووقف التداول بها، إلى حين صدور نتائج الفحوص المخبرية والتحقق من مطابقتها للمواصفات اللبنانية.