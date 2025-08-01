جابر أصدر قرارًا مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا مدد بموجبه لغاية 15/09/2025 ضمنًا مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8)، وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وذلك عن سنتي أعمال 2023 و2024.