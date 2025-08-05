الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي

2025-08-05 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
2min
وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي

نبهت وزارة المالية المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، "من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، داعية الى الالتزام بموجباتهم الضريبية. 

وأكدت أنها ستتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة.

وأوضح البيان أن المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي:

"التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها، أو استردادها من دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت".
 
وشدد البيان على أن الوزارة ملتزمة بالتشدد في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها قوانين التهرّب الضريبي والقوانين ذات الصلة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

وزارة المالية

التهرب الضريبي

LBCI التالي
حبيب: مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-21

وزارة المالية تدعو المكلفين للاستفادة من التسوية الاستثنائية على الغرامات وفق القانون 328/2024

LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية

LBCI
اقتصاد
2025-06-19

بيان من المالية الى المكلفين للاستفادة من تخفيض الـ٩٠ % على الغرامات

LBCI
اقتصاد
2025-06-01

كتاب من المالية إلى شركات تحويل الأموال لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:20

قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة إستيفاء لدين من قبل المصارف

LBCI
اقتصاد
07:03

حبيب: مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية

LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-08-01

جابر أصدر قرارًا مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
عالم الطبخ
10:00

إنشيلادا اللحم... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:51

تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ المحظور في تركيا

LBCI
خبر عاجل
09:46

معلومات الـLBCI: بدء نقاش مجلس الوزراء في البند الاول المتعلق بحصرية السلاح

LBCI
آخر الأخبار
09:45

الوكالة الوطنية للإعلام: حريق إندلع بين بلدتي حومين التحتا وعزة وقد إلتهم مساحات كبيرة من الأشجار البرية والأعشاب والدفاع المدني يعمل على إطفائه

LBCI
أخبار دولية
09:40

السويد والدنمارك والنروج تشتري أسلحة لأوكرانيا من مخزونات أميركية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-07-29

انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب

LBCI
آخر الأخبار
08:30

النائب مروان حماده للـLBCI: حتى عندما رشحنا معوض وأزعور كنا دائمًا "حاطين" إسم جوزاف عون وقد تعرفنا إليه وهو "مش بس بدلة عسكرية"

LBCI
آخر الأخبار
10:51

إبراهيم حطيط: كنا لنبقى داعمين للقاضي طارق البيطار لو استدعى كل من له علاقة ولكنه خيّب آمالنا في الوصول إلى العدالة

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

هكذا تبدو الأجواء في عين التينة قبيل جلسة السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

ترقب لجلسة مجلس الوزراء... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وفد من "حزب الله" زار باسيل... علي فياض: الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى

LBCI
أخبار لبنان
04:11

الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More