أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
2025-08-11 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
0
min
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
بحث وزير المالية ياسين جابر مع رئيس الصندوق الكويتي والوفد المرافق مشاريع عدة بينها تلك التي تضررت في الحرب الاخيرة منها مشروع الليطاني كما كشف عن منحة من الصندوق الكويتي لاعداد دراسة حول انشاء اهراءات جديدة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
المالية
الصندوق
الكويتي
مشاريع
التالي
جابر وقع مع الصدي مرسوم إبرام قانون قرض الكهرباء: لدى الصندوق الكويتي النية لإصلاح المشاريع المتضررة من الحرب
ارتفاع درجات الحراراة يوازي بداية أزمة غذائيّة عالميّة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
0
فنّ
12:51
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
فنّ
12:51
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:21
وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم
اقتصاد
12:21
وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم
0
اقتصاد
11:34
جابر وقع مع الصدي مرسوم إبرام قانون قرض الكهرباء: لدى الصندوق الكويتي النية لإصلاح المشاريع المتضررة من الحرب
اقتصاد
11:34
جابر وقع مع الصدي مرسوم إبرام قانون قرض الكهرباء: لدى الصندوق الكويتي النية لإصلاح المشاريع المتضررة من الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-08
ارتفاع درجات الحراراة يوازي بداية أزمة غذائيّة عالميّة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-08
ارتفاع درجات الحراراة يوازي بداية أزمة غذائيّة عالميّة
0
اقتصاد
2025-08-08
حبيب يُطلع وزير الدفاع على مشاريع مصرف الإسكان
اقتصاد
2025-08-08
حبيب يُطلع وزير الدفاع على مشاريع مصرف الإسكان
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
فنّ
12:51
نانسي عجرم تشعل مدينة مالمو السويدية في حفلٍ ضخم (صور)
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:17
الوكالة الوطنية: هطول أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية ومخاوف من تشكّل السيول في منطقة الهرمل
آخر الأخبار
08:17
الوكالة الوطنية: هطول أمطار غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية ومخاوف من تشكّل السيول في منطقة الهرمل
0
آخر الأخبار
2025-06-21
رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون في جنيف غير واقعية
آخر الأخبار
2025-06-21
رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون في جنيف غير واقعية
0
آخر الأخبار
2025-04-14
الخارجية الإيرانية: أي تعهدات برفع العقوبات يجب ألا تقتصر على وعود شكلية ولا بد من وجود ضمانات لتنفيذها
آخر الأخبار
2025-04-14
الخارجية الإيرانية: أي تعهدات برفع العقوبات يجب ألا تقتصر على وعود شكلية ولا بد من وجود ضمانات لتنفيذها
0
آخر الأخبار
12:16
الوكالة الوطنية: تمشيط اسرائيلي للاطراف الجنوبية لبلدة عيترون
آخر الأخبار
12:16
الوكالة الوطنية: تمشيط اسرائيلي للاطراف الجنوبية لبلدة عيترون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
تقارير نشرة الاخبار
13:12
فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025
0
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
اقتصاد
08:10
وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة
0
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
أمن وقضاء
07:32
الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
تقارير نشرة الاخبار
07:29
"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...
0
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
أخبار لبنان
07:22
مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة
0
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
أخبار لبنان
07:18
سامي الجميل من السراي: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
أخبار لبنان
03:00
جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات
2
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
حال الطقس
02:43
موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا
3
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:08
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
4
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
رياضة
13:52
منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..
5
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
أمن وقضاء
04:18
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
6
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
أخبار دولية
23:30
بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو
8
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
أخبار لبنان
04:48
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More