وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

بحث وزير المالية ياسين جابر مع رئيس الصندوق الكويتي والوفد المرافق مشاريع عدة بينها تلك التي تضررت في الحرب الاخيرة منها مشروع الليطاني كما كشف عن منحة من الصندوق الكويتي لاعداد دراسة حول انشاء اهراءات جديدة.