محضرا ضبط في حق شركتي غاز جنوبا لمخالفتهما الوزن الرسمي

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مراكز تعبئة الغاز في كل من وادي جيلو ، البازورية ، العباسية، البرغلية ، الزهراني، وصيدا للتثبت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية والوزن الرسمي لقوارير الغاز، وتم بنتيجتها تسطير محضري ضبط في حق شركتين لعدم التزامهما بالوزن الرسمي .