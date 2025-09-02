الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.



ويقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلا من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في أيلول وكذلك أيضا بسبب مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية.