LBCI
LBCI
اقتصاد

اجتماع بين وزير الاقتصاد ووفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح

2025-09-08 | 09:15
اجتماع بين وزير الاقتصاد ووفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح
0min
اجتماع بين وزير الاقتصاد ووفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح

اجتمع وزير الاقتصاد عامر البساط بوفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة، في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح. 

وتناول الاجتماع الخطوات اللوجستية لإيصال الشحنات إلى بيروت، إضافةً إلى الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

ويأتي هذا العمل ضمن جهود الوزير المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان وضمان وصول القمح إلى لبنان بأسرع وقت وبالظروف الاسهل.
 
 
