اقتصاد
أسعار جديدة للمحروقات...
2025-09-09 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
0
min
أسعار جديدة للمحروقات...
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية والمازوت 8000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 11000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1472.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1512.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1345.000 ليرة لبنانية
الغاز: 996.000 ليرة لبنانية.
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار
محروقات
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
السابق
